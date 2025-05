Presidente do Senado diz que pretende votar PEC que acaba com a reeleição na próxima semana

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que pretende pautar já para a próxima semana a votação em plenário da PEC que acaba com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos. A proposta prevê o fim da reeleição em cargos do executivo e aumenta o tempo de mandato de quatro para cinco anos. Os cargos no legislativo continuam com a possibilidade de reeleição. Deputados federais, estaduais e distritais, e vereadores teriam o mandato um ano maior. Já senadores teriam o mandato reduzido de oito para cinco anos. A proposta ainda prevê eleições unificadas para todos os cargos a partir de 2034.



