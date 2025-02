Presidente do TSE diz que dará tratamento rigoroso às redes sociais

Em discurso, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Cármen Lúcia, enfatizou a necessidade de um tratamento rigoroso das redes sociais, respeitando os limites constitucionais: "cabe à magistratura desempenhar o seu dever de ser uma barreira contra o Estado de guerra entre cidadãs e cidadãos", afirmou. O dia foi movimentado em Brasília, com a abertura dos trabalhos no Congresso e no Judiciário em 2025. Nesta segunda-feira, em Brasília, deu-se a abertura dos trabalhos no Congresso e no Judiciário. O presidente Lula encontrou-se com os novos presidentes da Câmara e do Senado, destacando o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal, mesmo sem apresentar carta ao Congresso. À tarde, Lula esteve na sessão do Supremo Tribunal Federal que marcou o início do ano judiciário.