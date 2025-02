Presidente Lula deseja a Trump um mandato próspero nos EUA

No Brasil, na abertura da reunião ministerial, o presidente Lula fez menção ao novo mandato de Donald Trump. Lula falou que espera que os Estados Unidos continuem a ser um parceiro histórico do Brasil e que torce para que Trump faça uma gestão profícua, ou seja produtiva, para que a vida do povo americano melhore.Em uma fala apaziguadora, o presidente disse que não quer briga nem com nenhum país e que o Brasil quer paz. Em publicação nas redes sociais, Lula desejou a Donald Trump um mandato próspero, que contribua para um mundo mais justo e pacífico.