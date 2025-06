Presidente Lula informa que governo vai trazer corpo de brasileira morta em vulcão na Indonésia

O presidente Lula determinou que o Ministério das Relações Exteriores se responsabilize pelo traslado do corpo da jovem que morreu em um vulcão, na Indonésia. Lula postou em uma rede social que conversou, por telefone, com o pai de Juliana Marins, e informou que determinou que o ministério preste o apoio à família da jovem, o que inclui a vinda do corpo da indonésia para o Brasil. Nesta quinta-feira (26), haverá uma autópsia para determinar a causa e o horário da morte de Juliana. Ainda não há previsão para a chegada do corpo ao Brasil.