Presidente Lula orienta ministros sobre portarias e ações do governo

O presidente Lula fez nesta segunda (20) a primeira reunião ministerial de 2025. Em reunião na Granja do Torto, Lula enfatizou que nenhum ministro poderá criar portarias, que são as regras estabelecidas pelos ministérios, sem passar pela presidência da República por meio da Casa Civil. Lula também anunciou que é hora de colher resultados e corrigir o que o governo pode ter feito de errado, e nas palavras do presidente: “fazer o que ainda não foi feito”.