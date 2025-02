Presidente Trump vai se encontrar com apoiadores após assinatura do termo de posse

O ex-presidente Joe Biden deixou a capital Washington após a cerimônia de juramento do presidente Trump. O democrata e a mulher entraram num helicóptero que os aguardava na porta do Capitólio onde ocorreu a cerimônia de juramento. Os dois seguram para uma base militar de onde partiram para o estado de Delaware onde vivem. O presidente Trump segue no Capitólio para a assinatura do termo de posse. Em seguida o presidente segue para um encontro com milhares de apoiadores.