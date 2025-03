Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais se reúnem em São Paulo para encontro anual

Os presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais estão em São Paulo para um encontro anual. A cerimônia de abertura foi nesta quinta (20) e aconteceu no Tribunal de Justiça da capital paulista. O colégio de presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais tem como objetivo discutir e encontrar soluções para questões relacionadas à Justiça Eleitoral e ao fortalecimento da democracia no Brasil. Estiveram presentes autoridades como Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes.



