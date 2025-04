Prévia da inflação desacelera em abril, mas preços de alimentos seguem em alta

A prévia da inflação desacelerou de 0,64% no mês passado para 0,43%. O café aumentou de novo e ficou mais caro cuidar da saúde. Os produtos de higiene pessoal subiram 1,5%. O reajuste autorizado nos preços dos remédios chegou a 5,09%. O alívio veio no setor de transportes com queda nos preços dos combustíveis e das passagens aéreas, que tiveram redução de 14,38%.



