PRF divulga balanço que registra 83 mortos e 1.300 feridos em estradas federais durante o Carnaval

Nesta quinta-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço que registrou que 83 mortes e mais de 1.300 pessoas feridas em estradas federais durante o período de Carnaval. Em todo o país, houve queda nos acidentes de trânsito e mortes. No entanto, foi registrado um aumento no número de motoristas flagrados dirigindo embriagados. As prisões subiram mais de 10% em comparação com a operação de Carnaval de 2024.



