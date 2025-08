PRF faz maior apreensão de ouro da história do Brasil em Roraima

A Polícia Rodoviária Federal fez a maior apreensão de ouro da história do Brasil. Os agentes abordaram uma picape durante uma fiscalização perto de Boa Vista, em Roraima, e encontraram 103 quilos de ouro escondidos no veículo. A carga pode ultrapassar os R$ 60 milhões. O motorista do carro foi preso em flagrante, mas não quis dar depoimento. A polícia agora investiga a origem e o destino do ouro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!