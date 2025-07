Primeira chamada do ProUni será divulgada nesta segunda-feira (7)

O resultado da primeira chamada do ProUni será divulgado nesta segunda-feira (7). Os candidatos podem consultar a lista de aprovados no portal único de acesso ao ensino superior. Os pré-selecionados têm até o dia 18 de julho para apresentar a documentação relacionada às informações fornecidas na inscrição. A próxima convocação está prevista para o dia 28 de julho.



