Primeira fábrica de carros elétricos do Brasil é inaugurada em Camaçari (BA)

Foi inaugurada nesta terça-feira (1º), em Camaçari, na Bahia, a primeira fábrica de carros elétricos do Brasil e a maior da América Latina. A montadora terá capacidade para produzir até 150 mil unidades por ano e gerar aproximadamente R$ 3 mil empregos. A fábrica chinesa BYD foi instalada no polo industrial de Camaçari, região metropolitana de Salvador e é a maior unidade da empresa fora da Ásia. Com isso, o Brasil passa a ter a maior fábrica de veículos elétricos da América Latina.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!