Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 29 de novembro

De acordo com a lei, os trabalhadores têm até o dia 30 de novembro para receber a primeira parcela do 13º salário. Como, em 2024 essa data cai num domingo, o pagamento pode ser realizado pelas empresas até o dia 29. A segunda e última parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. As empresas também podem optar pelo pagamento em parcela única. No ano passado, mais de 87 milhões de brasileiros receberam o 13º salário segundo dados do Dieese.