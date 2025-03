Primeira partida da final do Campeonato Carioca termina em Flamengo 2 x 1 Fluminense

Na primeira partida da final do Campeonato Carioca, o placar terminou em 2 a 1 para o Flamengo. Esta é a quinta vez, em seis anos, que os clubes decidem o Carioca. No domingo (16), os dois times voltam a se enfrentar no Maracanã. Se vencer novamente ou empatar, o Flamengo fica com a taça. O Fluminense precisa de pelo menos uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!