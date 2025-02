Primeira Turma do STF começa a analisar denúncia da PGR contra Léo Índio

A Primeira Turma do STF começou a analisar se recebe a denúncia da PGR contra Léo Índio, primo dos três filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, votou para torná-lo réu. Ele foi denunciado por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Léo Índio é acusado de associação criminosa, golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado.



