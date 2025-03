Primeiras sondagens são feitas para a construção do túnel submerso Santos-Guarujá no litoral de SP

Nesta segunda-feira (03), foram feitas as primeiras análises de sedimento e recolhidas amostras do fundo do mar para a construção do túnel submerso Santos-Guarujá. O projeto deve custar R$ 6 bilhões; a estrutura terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros submersos, e servirá como alternativa às travessias de balsa. Atualmente, mais de 20 mil veículos utilizam a travessia de balsa entre Santos e Guarujá todos os dias. Quando o túnel submerso estiver pronto, esse trajeto terá duração de cerca de dois minutos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!