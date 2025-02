Primeiro filhote de urso polar nascido no Brasil é apresentado ao público, em SP

O primeiro filhote de urso polar nascido no Brasil foi apresentado ao público, em São Paulo. A fêmea, chamada Nur, nasceu, em 17 de novembro, com 400 gramas, mas já pesa 7 quilos. Ela é o primeiro exemplar de urso polar nascido no país e na América Latina. Sob o olhar atento da mãe, Nur se aventura pelo novo espaço onde foi colocada.



