Principais nomes do empreendedorismo no Brasil se reúnem para evento em SP

Um evento voltado à geração de negócios reuniu em São Paulo os principais nomes do empreendedorismo no país. Empresários, autoridades e representantes do setor privado estiveram no evento chamado Forjando Resultados, em Barueri. Nomes ligados à política, marketing e gestão de negócios falaram sobre práticas de liderança e desenvolvimento econômico. O objetivo do encontro foi estimular o diálogo entre diferentes setores e apresentar propostas focadas em inovação e geração de oportunidades. Confira!



