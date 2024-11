Princípio de incêndio atinge Supremo Tribunal Federal em Brasília (DF)

Um princípio de incêndio atingiu o Supremo Tribunal Federal, em Brasília (DF). Seis pessoas precisaram de atendimento do Corpo de Bombeiros por terem inalado fumaça. As chamas foram controladas pelos próprios brigadistas do prédio. O fogo começou por volta das 19h no anexo 2 do STF. O alarme de incêndio disparou e os funcionários do prédio deixaram o local pelas escadas. O incêndio aconteceu no andar onde ficam os gabinetes dos ministros da corte.