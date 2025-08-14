Processo sobre tentativa de golpe de Estado entra na fase final e já pode ser julgado pelo STF

As defesas de Jair Bolsonaro e outros seis réus apresentaram as alegações finais ao Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília , no processo sobre a tentativa de golpe pós-eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na primeira turma do STF, deve permitir cerca de um mês para que outros ministros revisem as manifestações enviadas. Os advogados de Bolsonaro solicitam absolvição por falta de provas e a anulação da delação do ex-ajudante Mauro Cid.



