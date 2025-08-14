Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Processo sobre tentativa de golpe de Estado entra na fase final e já pode ser julgado pelo STF

Processo avança para julgamento, sob relatoria de Alexandre de Moraes

Boletim JR 24H|Do R7

As defesas de Jair Bolsonaro e outros seis réus apresentaram as alegações finais ao Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, no processo sobre a tentativa de golpe pós-eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na primeira turma do STF, deve permitir cerca de um mês para que outros ministros revisem as manifestações enviadas. Os advogados de Bolsonaro solicitam absolvição por falta de provas e a anulação da delação do ex-ajudante Mauro Cid.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Alexandre de Moraes
  • Jair Bolsonaro
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.