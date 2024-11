Procon de São Paulo registra 1,4 mil reclamações na Black Friday

Desde 30 de outubro, o Procon de São Paulo recebeu mais de 1,4 mil reclamações relacionadas à Black Friday. As principais queixas envolvem atraso ou não entrega de produtos com descontos. O órgão monitorou mais de 60 produtos em 10 sites para identificar ofertas enganosas, e enviará fiscais a estabelecimentos para verificar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Reclamações podem ser registradas no site do Procon ou em postos presenciais.