Procon faz operação contra golpe em postos de combustível no Rio de Janeiro

Agentes do Procon fizeram uma operação em postos de combustível após a descoberta de um novo golpe contra o consumidor no Rio de Janeiro. Os frentistas simulavam problemas nos carros para oferecer um aditivo. Porém, em um momento de distração dos clientes, as embalagens eram trocadas por recipientes vazios. A polícia vai investigar o caso. Ao todo, os agentes visitaram sete postos e quatro bombas foram lacradas. Durante a fiscalização, foram encontrados frascos de lubrificantes vencidos e gasolina fora das especificações da ANP.