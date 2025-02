Em janeiro, o Brasil alcançou o maior número de financiamentos em 11 anos para veículos novos e usados. O aumento chegou a 0,2%. As vendas de motos avançaram 2,4% em relação a janeiro de 2023. Contudo, os financiamentos de automóveis leves caíram 3%, e os de veículos pesados recuaram 6,4%. No total, 563 mil veículos foram financiados no mês.