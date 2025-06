Procuradoria-Geral da República pede prisão da deputada federal Carla Zambelli

A Procuradoria-Geral da República solicitou a prisão da deputada Carla Zambelli ao Supremo Tribunal Federal. O pedido ocorreu após a deputada declarar, em um canal de internet, que deixou o país. Ela não revelou sua localização e anunciou a intenção de pedir licença do cargo. Zambelli foi condenada a dez anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça.



