Programa Celular Seguro começa a emitir alertas em celulares furtados, roubados ou perdidos

O Programa Celular Seguro, do Ministério da Justiça, começou a emitir alertas em celulares que foram furtados, roubados ou perdidos. No primeiro dia da nova função do programa, foram registrados 46 comunicados por hora. As mensagens são enviadas automaticamente assim que um novo chip é inserido no aparelho com restrição ativada. A pessoa que receber o alerta precisa ir a uma delegacia para regularizar a situação e, se não tiver a nota fiscal, o aparelho deve ser devolvido.



