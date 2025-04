Projeções apontam vitória do Partido Liberal nas eleições do Canadá

O Partido Liberal, do atual primeiro-ministro Mark Carney, está perto de vencer as eleições no Canadá, de acordo com as projeções. A imprensa local diz que o partido ainda não garantiu o número de cadeiras necessário para ter maioria na Câmara. Se Carney conseguir apenas a minoria, terá que fazer acordos com outros partidos para continuar no poder.



