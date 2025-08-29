Projeto de orçamento de 2026 deve ser divulgado nesta sexta (29)

O governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para o próximo ano. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o projeto não inclui medidas adicionais para aumentar a arrecadação. A proposta segue a meta fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, que prevê um superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). O envio ocorreu dentro do prazo legal estipulado até este domingo.

A Comissão Mista de Orçamento deve analisar e votar a medida em setembro. Após essa etapa inicial no Legislativo, espera-se que o plenário do Congresso conclua a votação em dezembro. Este processo é crucial para definir as prioridades financeiras e econômicas do país no próximo ano.

