Protestos violentos no Nepal deixam 51 mortos

Subiu para 51 o número de mortos nos confrontos que se repetiram durante toda a semana no Nepal. Segundo a polícia, mais de 12 mil detentos escaparam de prisões durante os protestos.





O Nepal anunciou nesta sexta-feira (12) que a ex-presidente da Suprema Corte, Sushila Karki, foi empossada como primeira-ministra interina. Durante a semana, a mulher de um ex-primeiro ministro morreu queimada durante um ataque à residência do casal. As manifestações são contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e contra a corrupção.

