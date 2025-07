Protocolo que torna o Rio a capital da IA na América Latina é assinado nesta terça (1º)

Foi assinado nesta terça-feira (1º) um protocolo de intenções para tornar o Rio a capital da Inteligência Artificial na América Latina. O acordo envolve o BNDES, empresas públicas, privadas e ministérios do governo federal para transformar a cidade em um centro estratégico de data centers e Inteligência Artificial até 2032. Com isso, o Rio se torna a primeira cidade brasileira a aderir ao Plano Nacional de Expansão de Data Centers, lançado recentemente pelo Ministério da Fazenda. A ideia é transformar o país em um polo mundial de tecnologia, com incentivos fiscais, segurança jurídica e acesso à energia limpa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!