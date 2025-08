Provedoras de internet suspeitas de vínculo com facções são investigadas no RJ

Empresas provedoras de internet, suspeitas de envolvimento com facções criminosas, são alvo de uma investigação no Rio de Janeiro. Uma pessoa foi presa, nesta terça-feira (5), durante uma operação. Segundo a investigação, os criminosos impediam o trabalho das empresas concorrentes. 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na zona norte e na Baixada Fluminense. As quadrilhas atuavam em regiões dominadas pelas duas maiores facções criminosas do Rio de Janeiro. Durante a operação, foram apreendidos equipamentos e cabos utilizados nas instalações, além de um fuzil, duas pistolas e dinheiro.



