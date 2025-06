Putin não virá ao Brasil para a cúpula do BRICS, informa Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não virá ao Brasil para a cúpula do BRICS, na semana que vem, no Rio de Janeiro. A ausência de Putin se deve à falta de uma posição clara do governo brasileiro em relação ao mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional. O presidente russo é acusado de crimes de guerra. A Rússia será representada pelo ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!