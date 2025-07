Quadrilha especializada em crimes cibernéticos é alvo de operação da Polícia Civil

Uma quadrilha especializada em crimes cibernéticos foi alvo de uma investigação feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os criminosos invadiam as contas bancárias das vítimas depois que elas acessavam links enviados por mensagens, e-mails ou entravam em sites falsos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiás, estado para onde o dinheiro era enviado. No entanto, as vítimas eram de várias partes do Brasil. Um casal de empresários é suspeito de ser o beneficiário principal do esquema que movimentou quase R$ 2 milhões, entre novembro de 2024 e março deste ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!