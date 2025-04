Quadrilha especializada em fraudes bancárias é alvo de operação da Polícia Federal

Uma quadrilha especializada em fraudes bancárias foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira (15). A investigação mostrou que o grupo pagava propina para funcionários da Caixa e de lotéricas para ter acesso a conta das vítimas. A quadrilha conseguia desviar dinheiro pelo aplicativo ‘Caixa Tem’, tanto de beneficiários de programas sociais, quanto de FGTS e Seguro-Desemprego. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em cidades do estado do Rio, mas há vítimas em outras regiões do país.