Quatro ex-diretores e coordenadores da PRF são indiciados por interferência eleitoral

A Polícia Federal indiciou quatro ex-diretores e coordenadores da Polícia Rodoviária Federal por tentar impedir o deslocamento de eleitores para votar no segundo turno das eleições de 2022. Segundo o relatório da PF, os quatro indiciados cometeram crimes de desobediência, restrição ao exercício do direito do voto, desrespeito à lei e participação por omissão na tentativa de abolição do estado democrático de direito. Para a PF, as operações feitas no dia do segundo turno impactaram a votação em cidades do Nordeste, onde Lula liderava as pesquisas.