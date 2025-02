Em Mongaguá (SP), quatro pessoas em situação de rua foram baleadas na orla da praia. O autor dos disparos ainda não foi identificado. O caso foi registrado na delegacia de Mongaguá como tentativa de homicídio. Segundo a prefeitura, as equipes de resgate encontraram as vítimas caídas no chão. Todas ficaram feridas e foram levadas para o hospital.