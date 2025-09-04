Logo R7.com
Quatro suspeitos são presos por roubo de carga avaliada em meio milhão de reais em galpão de SP

Durante o roubo, funcionários foram rendidos e mantidos reféns enquanto os criminosos carregavam as mercadorias

Boletim JR 24H|Do R7

Quatro integrantes de uma quadrilha que assaltou um galpão na zona leste de São Paulo foram presos nesta quinta-feira (4). O crime ocorreu no início de julho e foi registrado por câmeras de segurança. Durante o roubo, funcionários foram rendidos e mantidos reféns enquanto os criminosos carregavam as mercadorias. Um motorista foi obrigado a dirigir o caminhão com a carga, avaliada em cerca de R$ 500 mil. Ao menos seis suspeitos foram identificados até agora.

