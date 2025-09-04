Quatro suspeitos são presos por roubo de carga avaliada em meio milhão de reais em galpão de SP

Quatro integrantes de uma quadrilha que assaltou um galpão na zona leste de São Paulo foram presos nesta quinta-feira (4). O crime ocorreu no início de julho e foi registrado por câmeras de segurança. Durante o roubo, funcionários foram rendidos e mantidos reféns enquanto os criminosos carregavam as mercadorias. Um motorista foi obrigado a dirigir o caminhão com a carga, avaliada em cerca de R$ 500 mil. Ao menos seis suspeitos foram identificados até agora.



