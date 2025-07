O trânsito na rodovia Rio-Santos está paralisado na altura de Camburi em São Sebastião. Uma forte ventania provocou a queda de uma árvore sobre a rodovia BR-101. A mudança do tempo com ventos fortes afeta várias partes do litoral de São Paulo , incluindo Caraguatatuba.



