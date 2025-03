Queda de avião agrícola em Mato Grosso do Sul deixa uma pessoa morta

Uma pessoa morreu na queda de um avião agrícola, em Mato Grosso do Sul. A aeronave caiu dentro de uma fazenda que produz cana-de-açúcar, em Nova Andradina (MS), perto da divisa com o estado de São Paulo. O avião de pequeno porte pertencia a uma empresa particular e fazia o lançamento de fertilizantes quando caiu. O piloto Paulo Roberto Crispim, de 40 anos, morreu. As causas do acidente estão sendo investigadas.



