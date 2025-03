Queda de passarela causa transtornos a caminho do litoral sul de SP na rodovia Anchieta

Uma passarela caiu sobre a rodovia Anchieta em Cubatão (SP) após uma carreta colidir com a estrutura. O incidente resultou em um bloqueio total das duas pistas por quase 12 horas, gerando congestionamentos significativos. A concessionária responsável recomenda que veículos de passeio utilizem a rodovia dos Imigrantes como alternativa. Não houve feridos no acidente.



