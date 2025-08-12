Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Raio atinge fiação nos Estados Unidos e deixa milhares de pessoas sem luz

O momento foi registrado pela câmera de um carro de polícia

Boletim JR 24H|Do R7

Nos Estados Unidos, um raio causou a explosão de uma rede elétrica e deixou milhares de pessoas sem luz no estado da Carolina do Sul. O momento em que o raio atingiu a fiação ao lado de uma rodovia foi registrado pela câmera de um carro de polícia. A explosão causou uma labareda de fogo e cortou a energia por cerca de duas horas. Apesar do susto e dos atrasos no trânsito, ninguém ficou ferido.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • estados-unidos
  • jr-24h
  • Energia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.