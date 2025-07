Rapper Oruam é transferido para presídio em Bangu (RJ)

O rapper Oruam foi transferido para o Complexo Penitenciário de Bangu, onde está em uma cela isolada dos demais presos. Antes, ele estava detido no Presídio de Benfica, na zona norte do Rio. Oruam teve a prisão preventiva decretada pela Justiça por lesão corporal e se apresentou à polícia no fim da tarde da última terça-feira (22). Ele é acusado de agredir policiais civis durante uma operação que buscava um adolescente ligado ao tráfico de drogas, encontrado em sua residência. A audiência de custódia manteve a prisão do cantor.



