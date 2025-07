Rapper Oruam se torna réu por tentar matar policiais durante abordagem na casa do cantor

A Justiça do Rio de Janeiro tornou réus o rapper Oruam e um amigo dele por tentativa de homicídio. De acordo com a decisão, os dois teriam atentado contra a vida de um delegado e um agente durante a tentativa de apreensão de um menor de idade, procurado por tráfico e roubo. Segundo a investigação, o rapper e os amigos jogaram pedras nos policiais que faziam a operação. Um laudo da Polícia Civil identificou sete pedras que teriam sido usadas no dia. Uma delas pesava cerca de cinco quilos, com potencial de causar ferimentos graves. Oruam se entregou na última terça-feira (22) e está preso em Bangu. A defesa dele ainda não se pronunciou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!