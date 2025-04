Receita abre consulta à malha fina do IR nesta quarta (23)

A Receita Federal vai divulgar nesta quarta (23) um novo lote de restituição do Imposto de Renda de contribuintes que caíram na malha fina. A consulta será pelo site ou pelo aplicativo do fisco a partir das 10 horas. Segundo a receita, quase 280 mil contribuintes, que caíram na malha fina em 2024, mas regularizaram a situação, vão poder consultar os valores a receber na restituição. Confira os detalhes.



