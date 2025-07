Receita abre nesta quinta (27) consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal libera a partir das 10h nesta quinta-feira (24) a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Serão restituídos mais de R$ 10 bilhões para pelo menos sete milhões de contribuintes. O pagamento acontece no dia 31 deste mês e as contas para os depósitos são aquelas informadas na declaração do imposto.



