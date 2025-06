Receita apreende meia tonelada de cocaína em Salvador (BA)

Uma grande apreensão de cocaína foi realizada em Salvador (BA). A droga estava escondida em uma carga de minério no porto da cidade, com destino à Bélgica. Ao todo, foram encontrados 561 quilos de cocaína, avaliados em R$ 108 milhões. A carga foi encaminhada para o setor responsável da Receita Federal. Até o momento, ninguém foi preso.



