A Receita Federal inicia nesta sexta-feira (22) a consulta ao segundo lote residual de restituição do Imposto de Renda. Mais de 220 mil contribuintes serão contemplados com um total superior a R$ 558 milhões que serão pagos no dia 29 deste mês. O lote é destinado aos que regularizaram sua situação após caírem na malha fina.