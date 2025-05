Receita Federal abre consulta ao primeiro lote da restituição

A Receita Federal liberou, nesta sexta-feira (23), a consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda da história. O serviço está disponível desde as 10h para mais de 6,3 milhões de contribuintes que entregaram a declaração. O pagamento do primeiro lote começa no dia 30 de maio e seguirá até 30 de setembro, conforme o calendário da Receita. Ao todo, serão pagos R$ 11 bilhões em restituições.



