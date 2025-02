Receita Federal apreende mais de meia tonelada de cocaína no Porto de Santos

Nesta segunda-feira (24), a Receita Federal apreendeu mais de meia tonelada de cocaína no Porto de Santos. A droga, que seria enviada para a Bélgica, estava em um contêiner com mais 600 caixas com café. Durante a verificação, os fiscais encontraram várias caixas de papelão em que parte da carga foi substituída por tabletes de cocaína. Ao todo, 554 quilos da droga foram apreendidos. Ninguém foi preso e a Polícia Federal investiga o caso. Essa é a terceira apreensão de drogas no Porto de Santos neste ano.



