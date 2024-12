Receita Federal apreende quase meio milhão de cigarros eletrônicos no Porto de Santos (SP)

A Receita Federal apreendeu quase meio milhão de cigarros eletrônicos no Porto de Santos, no litoral paulista. A carga estava em dois contêineres e tinha sido declarada como brinquedo, ferramentas e acessórios de informática, mas dentro havia mais de 450 mil cigarros eletrônicos, conhecidos popularmente como vapes. A mercadoria é avaliada em mais de R$ 45 milhões. A venda e o consumo desse produto são proibidos no Brasil. Desde outubro, a Receita passou a fiscalizar contêineres que estão em trânsito pelo Porto de Santos e também está cancelando CNPJ’s de empresas que comercializam esse tipo de aparelho.