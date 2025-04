Receita Federal doa mercadorias apreendidas em ação solidária nacional

Mercadorias apreendidas foram doadas pela Receita Federal durante uma ação solidária que aconteceu, nesta sexta (11), em várias partes do país. A ação faz parte do programa 'Receita Cidadã' que busca promover uma destinação sustentável às mercadorias apreendidas. Os produtos entregues a instituições sociais passam por transformações para serem adequados ao uso.



